Cinco menores detenidos tras robo en dispensario de cannabis

Charlotte, NC – Un violento asalto a un dispensario de cannabis, ocurrido en 1501 East Third Street, terminó con la rápida detención de cinco menores implicados gracias a la coordinación de varias divisiones policiales y el uso de tecnología de rastreo en tiempo real según indicó CMPD.

On July 30, six juvenile males entered the Cannabis Dispensary at 1501 East Third Street, assaulted an employee and stole merchandise. Providence Division officers responded to the scene and obtained witness descriptions and a direction of travel for the suspects. The suspects… pic.twitter.com/oRlSEIVN9c — CMPD News (@CMPD) August 14, 2025

Según el informe oficial, seis varones menores de edad ingresaron al establecimiento, agredieron a un empleado y sustrajeron mercancía. Testigos del hecho proporcionaron a los oficiales de la División de Providence las descripciones de los sospechosos y la dirección de su huida.

La investigación preliminar determinó que los involucrados abordaron un tren ligero con destino al Centro de Tránsito. De inmediato, el Centro de Delitos en Tiempo Real colaboró con Central Division, la unidad canina y los Servicios Policiales Profesionales para ubicar y detener a los responsables.

Cinco de los seis sospechosos fueron capturados en un corto lapso. Durante el operativo, los oficiales recuperaron los productos robados y localizaron una pistola de aire comprimido que los jóvenes habían descartado mientras escapaban.

Detectives de Providence Division entrevistaron a los detenidos y presentaron cargos por robo consuetudinario, conspiración para cometer robo con pena de muerte y resistencia u obstrucción a la autoridad.

Uno de los menores fue trasladado al Centro de Detención Juvenil debido a una orden de custodia segura relacionada con otro caso. Los otros cuatro fueron entregados a sus tutores legales bajo las condiciones establecidas por las autoridades.

La investigación permitió identificar posteriormente al sexto sospechoso, también menor de edad, quien enfrenta los mismos cargos que el resto del grupo. Las autoridades indicaron que continúan recabando pruebas para determinar la posible participación de otros individuos o la existencia de vínculos con hechos similares en la zona.

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg subrayó que la respuesta inmediata y coordinada fue clave para evitar que los sospechosos se dispersaran. La intervención conjunta de las unidades y el apoyo tecnológico resultaron determinantes para recuperar la mercancía y garantizar la seguridad pública.

Los funcionarios recordaron que los delitos cometidos por menores de edad reciben un tratamiento judicial específico, pero no eximen de responsabilidad a quienes participen en actos violentos o pongan en riesgo la integridad de otras personas.

