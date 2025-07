Prohíben en Australia el acceso a YouTube a menores de 16 años

Sídney.- El gobierno de Australia anunció que con el objetivo de proteger a los menores de edad en las redes sociales, prohibirá a menores de 16 años el acceso a la plataforma de YouTube.

Así lo dio a conocer, la la ministra de comunicaciones, Anika Wells, a través de varios medios de comunicación, en la que señaló que la nueva medida busca proteger a los niños y jóvenes de los «algoritmos depredadores».

«Hay un lugar para las redes sociales, pero no hay lugar para los algoritmos depredadores dirigidos a los niños», destacó Wells en un comunicado.

July 29, 2025