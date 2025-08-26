Guilford, NC.- El Departamento del Sheriff de Guilford County (GCSO) aclara los hechos relacionados con el caso de Kurtis Darko Asante, un hombre de 27 años arrestado el jueves 14 de agosto de 2025 por el Departamento de Policía de Greensboro (GPD). El incidente, inicialmente catalogado como un intento de fuga, genera atención pública y motiva una revisión interna de los protocolos de seguridad.

Asante ingresa al Centro de Detención de Greensboro alrededor de las 3:50 p. m. bajo cargos menores en segundo grado. Los oficiales lo colocan en una celda de detención temporal mientras esperan la toma de huellas y el procesamiento. Cerca de las 8:00 p. m., lo trasladan a un área segura destinada a los recién arrestados, donde aguarda un chequeo médico previo a su admisión formal.

Aproximadamente a las 9:00 p. m., Asante se levanta, camina unos 75 pies y entra en la sala de búsqueda de pat a través de una puerta sin seguridad. Una vez dentro, presiona el botón del intercomunicador de la puerta que conecta nuevamente con el área de detención. Esta acción alerta al personal del mostrador de reservas, que responde de inmediato y lo escolta de regreso a su asiento.

El sheriff Danny H. Rogers subraya que Asante nunca abandona un perímetro asegurado, nunca accede a una zona pública del edificio ni logra salir de las instalaciones. La sala de búsqueda de pat se mantiene resguardada por dos puertas en lados opuestos, lo que impide cualquier salida al exterior.

Pese a estas circunstancias, el sistema judicial registra un cargo menor por intento de escape de un centro de confinamiento. Horas más tarde, Asante obtiene su liberación con una fianza no garantizada de 500 dólares.

El GCSO anuncia que revisa de manera exhaustiva las intenciones de Asante al presionar el intercomunicador. La oficina evalúa si procede continuar con el cargo de escape o si corresponde modificar la acusación según los hallazgos de la investigación interna.

Lee también: Mujer se fuga después de matar a un hombre durante robo

El sheriff Rogers enfatiza la importancia de este análisis para reforzar la claridad en la comunicación pública y la confianza en los protocolos de seguridad. Señala que la prioridad se centra en mantener la integridad del proceso judicial y garantizar que las medidas de seguridad en el centro de detención funcionen de manera adecuada.

Video: Violencia armada cobra la vida de un hondureño en la Archdale Dr.