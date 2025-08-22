Gobierno de Trump suspende emisión de visas de trabajo para camioneros extranjeros

Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio anunció que la administración de Trump pausará la emisión de visas de trabajo para conductores de camiones comerciales extranjeros.

En sus redes sociales Rubio aseguró que la medida responde al incremento de accidentes protagonizados por choferes sin estatus legal o con permisos temporales. Además, a la presión que enfrentan los camioneros estadounidenses frente a la llegada de conductores extranjeros que trabajan por menores salarios.

“A partir de ahora pausaremos toda emisión de visas de trabajadores para conductores de camiones comerciales”, indicó Rubio.

Effective immediately we are pausing all issuance of worker visas for commercial truck drivers. The increasing number of foreign drivers operating large tractor-trailer trucks on U.S. roads is endangering American lives and undercutting the livelihoods of American truckers. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 21, 2025

Conductores indocumentados colocan en riesgo la vida de los estadounidenses

Es de mencionar, que el anuncio se origina después de un accidente de tránsito en Florida en el que estuvo involucrado un conductor de camión indocumentado.

“El creciente número de conductores extranjeros que manejan camiones de gran tamaño en nuestras carreteras está poniendo en peligro la vida de los estadounidenses y socavando el sustento de nuestros camioneros”, afirmó Rubio en un comunicado.

En este sentido, Rubio insistió en que la prioridad debe ser la protección de los empleos y la seguridad vial, en un momento en que el transporte de carga sigue siendo esencial para la economía estadounidense.

Por otro lado, algunos expertos en comercio advirtieron a varios medios de comunicación que la suspensión de visas podría afectar la cadena de suministros y encarecer los costos logísticos, especialmente en sectores que dependen del transporte interestatal de alimentos y mercancías.

