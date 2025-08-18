Conductor indocumentado arrestado por accidente que dejó tres muertos

Washington.- Tres ciudadanos estadounidenses perdieron la vida en un accidente de tráfico ocurrido en la autopista de peaje de Florida, después de que un camión de carga intentara realizar una maniobra ilegal en U y una minivan impactara contra el remolque.

Así lo informó un comunicado de la Casa Blanca, que denunció que el conductor del camión, identificado como ciudadano de la India que se encontraba en el país sin estatus migratorio legal, fue detenido y se encuentra bajo custodia.

De la misma manera, señalaron que las autoridades federales han confirmado que se iniciará un proceso de deportación en su contra.

Conductor obtuvo la licencia en California

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el conductor obtuvo previamente una licencia de conducir comercial en California, estado que permite este tipo de trámites a personas indocumentadas. Este hecho ha reavivado el debate político en torno a las políticas migratorias estatales y su impacto en la seguridad pública.

Asimismo, rtas el accidente, funcionarios del DHS expresaron condolencias a las familias de las víctimas y remarcaron el compromiso de la agencia con la protección de los ciudadanos estadounidenses.

“¿Cuántas personas inocentes más deben morir antes de que se priorice la seguridad pública por encima de políticas que generan riesgos?”, señaló un portavoz del DHS.

Por último, la Casa Blanca, denunció que “el gobernador de California, Gavin Newsom, defendió anteriormente la política de licencias para inmigrantes sin estatus legal, argumentando que la medida busca mejorar la seguridad vial. No obstante, el DHS y otras autoridades federales han reiterado su intención de reforzar los procesos de control migratorio y de conducción de vehículos comerciales”.

