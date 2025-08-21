Fallece el juez Frank Caprio, conocido por su compasión en la corte

Rhode Island – El querido exjuez de la ciudad de Providence, Rhode Island, Frank Caprio, falleció el miércoles 20 de agosto a la edad de 88 años, tras una valiente lucha contra el cáncer de páncreas.

La noticia fue confirmada por sus familiares a través de sus redes sociales, desatando una oleada de mensajes de condolencia en todo el mundo por la pérdida del magistrado, famoso por su compasión y humor en la sala de audiencias.

«El juez Frank Caprio falleció pacíficamente a la edad de 88 años después de una larga y valiente batalla contra el cáncer de páncreas», decía el emotivo comunicado de su familia.

De la misma manera, en la publicación se le recordaba como un hombre «amado por su compasión, humildad y creencia inquebrantable en la bondad de la gente», cuya calidez «tocó la vida de millones a través de su trabajo en la sala y más allá».

Será recordado como un juez respetado

Es de recordar, que Caprio se convirtió en una sensación global gracias a los videos de sus audiencias de la corte municipal, que mostraban su enfoque único y empático para impartir justicia, a menudo perdonando multas a personas que se encontraban en situaciones difíciles.

Asimismo, la familia destacó que el legado de Caprio va más allá de su carrera judicial. «Será recordado no sólo como un juez respetado, sino como un devoto marido, padre, abuelo, bisabuelo y amigo. Su legado vive en los incontables actos de bondad que inspiró».

El juez era conocido por su capacidad para conectar con la gente, mostrando una humanidad que rara vez se ve en los tribunales y que lo hizo una figura querida tanto a nivel local como internacional.

El comunicado culminó con un llamado a honrar su memoria con actos de bondad. «En su honor, que cada uno nos esforcemos por traer un poco más de compasión al mundo, como lo hizo todos los días».

