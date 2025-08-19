México confirmó la deportación del boxeador Julio César Chávez Jr.

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue deportado de Estados Unidos el lunes 18 de agosto.

En rueda de prensa señaló que la leyenda del boxeo fue detenida al momento de ingresar a la garita Dennis DeConcini y trasladado a los separos de la Policía Federal Ministerial en Hermosillo.

De la misma manera, destacó que el gobierno mexicano había sido notificado por la administración de Donald Trump de su deportación.

“Nos informaron que Chávez Jr. iba a llegar a México. Aquí en el país había una orden de aprehensión. Una orden de aprehensión en México de la fiscalía general de la República (FGR)”, detalló la mandataria mexicana.

Vinculado en el tráfico de armas

Es de recordar que Chávez Jr. fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos a principios del mes de julio.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Chávez Jr. había ingresado al país con una visa de turista en agosto de 2023. Que expiró en febrero de 2024.

Además, señalaron que el boxeador había hecho declaraciones fraudulentas en su solicitud de inmigración. También, tenía una orden de arresto activa en México por supuesta participación en el crimen organizado y tráfico de armas.

Por último, a través de varios medios de comunicación se conoció que Chávez Jr. fue ingresado en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) No. 11 de Sonora. Donde continuará su proceso jurídico en prisión preventiva justificada.

