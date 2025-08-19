EE.UU. promete acciones contundentes frente al narcotráfico en Venezuela

Washington.- La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró que Estados Unidos está “preparado para usar todo su poder” para frenar el flujo de drogas desde Venezuela.

En rueda de prensa, desde la Casa Blanca defendió las acciones militares que se están ejecutando desde los últimos días en el mar Caribe. Al mismo tiempo, no dudó en calificar al gobierno de Nicolás Maduro como un “cartel del narcotráfico”.

De la misma manera, afirmó que Nicolás Maduro es un “líder fugitivo”.

🇺🇸🇻🇪 | ÚLTIMA HORA: "Trump ha dicho está preparado para usar cada elemento del poder americano para detener el narcotráfico y que los responsables paguen. El régimen de Maduro no es legítimo, es un cartel del narcoterrorismo. Es un fugitivo", dice Karoline Leavitt, portavoz de… pic.twitter.com/DgfvHnDONC — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 19, 2025

Es de mencionar que el gobierno de Donald Trump ejecutó recientemente un despliegue militar, que incluye un submarino nuclear, aviones de reconocimiento P8 Poseidon y varios destructores, con el objetivo de combatir el narcotráfico que va a los Estados Unidos.

Ver más: María Corina Machado: Los días de Maduro están contados

Gobierno de Maduro rechaza acciones militares

Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro emitió un comunicado, rechazando las acciones militares que está realizando Estados Unidos en el mar Caribe, para combatir el tráfico de drogas.

Indicaron que las “amenazas” de Estados Unidos revelan su “falta de credibilidad” y ponen en riesgo la “paz y estabilidad” de toda la región, incluyendo la “Zona de Paz” declarada por la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños).

Por último, destacaron que el gobierno de Donald Trump “recurre a amenazas y difamaciones” contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Video: ¡Nueva sede, mismo sabor! Machu Picchu Restaurant se muda