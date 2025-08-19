martes, agosto 19, 2025
Modified date:

EE.UU. promete acciones contundentes frente al narcotráfico en Venezuela

ESTADOS UNIDOS
La Casa Blanca anunció nuevo reglamento para los medios de comunicación
Foto: Cortesía X @LeavittFit
Maria Gabriela Perez

Washington.- La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró que Estados Unidos está “preparado para usar todo su poder” para frenar el flujo de drogas desde Venezuela.

En rueda de prensa, desde la Casa Blanca defendió las acciones militares que se están ejecutando desde los últimos días en el mar Caribe. Al mismo tiempo, no dudó en calificar al gobierno de Nicolás Maduro como un “cartel del narcotráfico”.

De la misma manera, afirmó que Nicolás Maduro es un “líder fugitivo”.

Es de mencionar que el gobierno de Donald Trump ejecutó recientemente un despliegue militar, que incluye un submarino nuclear, aviones de reconocimiento P8 Poseidon y varios destructores, con el objetivo de combatir el narcotráfico que va a los Estados Unidos.

Gobierno de Maduro rechaza acciones militares

Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro emitió un comunicado, rechazando las acciones militares que está realizando Estados Unidos en el mar Caribe, para combatir el tráfico de drogas.

Indicaron que las “amenazas” de Estados Unidos revelan su “falta de credibilidad” y ponen en riesgo la “paz y estabilidad” de toda la región, incluyendo la “Zona de Paz” declarada por la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños).

Por último, destacaron que el gobierno de Donald Trump “recurre a amenazas y difamaciones” contra el gobierno de Nicolás Maduro.

