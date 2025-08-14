María Corina Machado: Los días de Maduro están contados

Caracas.– La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, afirmó que “los días del gobierno de Nicolás Maduro están contados” y advirtió que los principales colaboradores del oficialismo deberán decidir pronto entre “caer con Maduro” o facilitar una transición.

En una entrevista destacó que “quienes todavía lo respaldan tendrán que tomar una decisión, y tienen muy poco tiempo para hacerlo: o caen con Maduro, o cooperan con una transición ordenada que convertirá a Venezuela de ser el centro criminal de las Américas en el centro energético de las Américas, el aliado más fuerte de Estados Unidos en comercio y seguridad en la región”, declaró.

Ver más: María Corina Machado: esta lucha la estamos ganando y vamos a vencer

Acusó a Maduro de destruir la vida de millones de venezolanos

De la misma manera, Machado acusó a Maduro de destruir la vida de millones de venezolanos y de representar una amenaza para la seguridad regional y de Estados Unidos. Reiteró que el cambio político en Venezuela no es un simple relevo de poder, sino el desmantelamiento de una “empresa criminal y terrorista” que tomó el control del país mientras este caía en la pobreza.

Los venezolanos estamos decididos a liberar a Venezuela y a construir una gran nación. Venezuela va a pasar de ser el hub criminal de las Américas a convertirse en el 𝐇𝐔𝐁 𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐄́𝐓𝐈𝐂𝐎 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐀𝐦𝐞́𝐫𝐢𝐜𝐚𝐬. Seremos el mejor aliado comercial, energético y de… pic.twitter.com/MXLZh8jCFa — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 14, 2025

Asimismo, respaldó la decisión de la fiscal general de Florida, Pam Bondi, de aumentar a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro. “Este es un paso importante porque Maduro no solo ha destruido la vida de millones de venezolanos, sino que desestabiliza la región y constituye una amenaza real para la seguridad nacional y para el pueblo estadounidense”, enfatizó.

Por último, envió un mensaje a los altos mandos que aún apoyan a Nicolás Maduro. “Están robando a Venezuela y pretenden mantenerse por la fuerza en el poder. Pero sus días, sin duda, están contados”.

Video: 204 años de Independencia celebra este 28 de Julio el Perú