Activan alerta en algunos condados de NC por Erin

Charlotte, NC.- Las autoridades de Carolina del Norte declararon el estado de emergencia en los condados Dare y Hyde ante la inminente llegada de los efectos del huracán Erin, que se mantiene en aguas del Atlántico pero amenaza con generar condiciones severas en la costa del estado.

El condado Dare emitió una orden de evacuación obligatoria para la isla Hatteras. A partir de las 10:00 a. m. del lunes 18 de agosto deberán salir los visitantes, mientras que los residentes deberán evacuar desde las 8:00 a. m. del martes 19 de agosto. La orden abarca todas las comunidades de la isla, incluidas Rodanthe, Waves, Salvo, Avon, Buxton, Frisco y Hatteras.

Hurricane Erin is forecast to bring life-threatening impacts to Dare County. A State of Emergency has been declared for Dare County. A Mandatory Evacuation has been issued for Hatteras Island. Learn more: https://t.co/1BSsk8RRsA Now is the time to finalize plans. pic.twitter.com/2HoCbvIBmz — Dare County (@DareCountyGovt) August 17, 2025

En el condado Hyde, la Junta de Comisionados declaró el estado de emergencia en la isla Ocracoke a partir de las 8:00 p. m. del domingo 17 de agosto. La evacuación obligatoria de visitantes entró en vigor esa misma noche, y los residentes tendrán que abandonar la isla desde las 6:00 a. m. del martes 19 de agosto.

Hyde County Press Release – Hurricane Erin #1: State of Emergency and Mandatory Evacuation of Ocracoke – Flood Watchhttps://t.co/bncmBPKjFa pic.twitter.com/soKeWPkxvB — County of Hyde, NC (@HydeNC) August 18, 2025

Los reportes del Servicio Meteorológico Nacional advierten sobre inundaciones costeras y desbordamiento del océano entre el martes 19 y el jueves 21 de agosto. Las proyecciones anticipan olas de más de seis metros que podrían destruir dunas protectoras y dejar intransitable la Carretera 12 en varios tramos, tanto en Ocracoke como en Hatteras. Las condiciones peligrosas también incluyen corrientes de resaca extremas y riesgo mortal para nadadores y surfistas.

Las autoridades instaron a los residentes y visitantes a realizar los preparativos finales, asegurar sus propiedades y evacuar con todas sus pertenencias personales. Además, recomendaron acatar de manera estricta las instrucciones de las compañías administradoras de alquileres vacacionales.

El condado Hyde advirtió que los servicios médicos de emergencia en Ocracoke probablemente no estarán disponibles durante el período de impacto, debido a la posible inaccesibilidad de la Carretera 12. Por esta razón, exhortaron a las personas con condiciones de salud delicadas a tomar precauciones inmediatas y no esperar al último momento para evacuar.

Aunque el centro del huracán Erin permanecerá alejado de la costa, su expansión aumentará los efectos en los próximos días. Los equipos de gestión de emergencias seguirán de cerca la evolución del sistema y emitirán nuevos avisos según lo determine el pronóstico oficial.

