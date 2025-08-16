Bukele nombra a una capitán como nueva Ministra de Educación

San Salvador.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, juramentó a la capitán y doctora Karla Trigueros como nueva ministra de Educación.

A través de sus redes sociales el mandatario calificó como un paso decisivo para transformar el sistema educativo nacional.

De la misma manera, Bukele subrayó que el país requiere romper paradigmas para avanzar hacia un modelo educativo de clase mundial.

“Si queremos construir el país que merecemos, debemos romper paradigmas. La nueva Ministra, en su doble condición de capitán y doctora, ha demostrado la capacidad, el liderazgo y el compromiso necesarios para impulsar una transformación profunda en nuestro sistema educativo”, afirmó Bukele.

Con este nombramiento, Bukele envía un mensaje claro: “la transformación educativa será liderada por perfiles capaces de combinar disciplina, preparación académica y visión de futuro”.

Por último, sostuvo que la misión de Trigueros será preparar a las futuras generaciones para enfrentar los desafíos del siglo XXI y alcanzar estándares de calidad acordes con “el nuevo El Salvador que estamos construyendo”.

Reiteró su compromiso con la educación

Por su parte, a través de sus redes sociales, la nueva titular de Educación expresó su gratitud y responsabilidad por la designación presidencial.

“Señor presidente, recibo con profunda gratitud y responsabilidad el honor de servir como Ministra de Educación de nuestro país. Asumo este cargo con el firme compromiso de trabajar incansablemente para transformar nuestro sistema educativo”, escribió Trigueros.

Trigueros, quien combina formación médica y carrera militar, destacó que pondrá su experiencia, disciplina y vocación al servicio de la nueva misión que le ha sido confiada. “Como capitán y doctora, pondré mi experiencia, disciplina y vocación al servicio de esta misión, como lo he hecho en todas las misiones que se me han asignado. Gracias por su confianza. No le fallaremos a usted, ni al pueblo salvadoreño”.

