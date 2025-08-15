Erin se convierte en el primer huracán del Atlántico

Washington.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó el viernes 15 de agosto que la tormenta tropical Erin se fortaleció y se convirtió en el primer huracán de la temporada atlántica.

En un comunicado, detallaron que el fenómeno se desplaza con fuerza hacia el oeste-noroeste y amenaza con intensas lluvias, marejadas peligrosas y fuertes vientos en las Islas de Sotavento del Norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

De la misma manera, detallaron que a tempranas horas el sistema se ubicó a unos 740 kilómetros (460 millas) al este de las Islas de Sotavento del Norte, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h (75 mph) y un avance de 30 km/h (18 mph).

Asimismo, advirtió que las bandas externas de Erin comenzarán a impactar la región desde esta noche hasta el domingo 17 de agosto, dejando acumulados de lluvia entre 50 y 100 mm (2 a 4 pulgadas), con máximos aislados de 150 mm (6 pulgadas).

Autoridades en alerta

Asimismo, las autoridades alertaron que estas precipitaciones intensas podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos en zonas vulnerables.

Además, se esperan marejadas peligrosas y corrientes de resaca en toda la región durante el fin de semana, representando un riesgo significativo para la navegación y actividades costeras.

Por último, las autoridades mantienen activa una vigilancia de tormenta tropical para Anguila y Barbuda, San Martín y San Bartolomé, Saba y San Eustaquio, así como para Sint Maarten.

Señalaron que esta medida implica que podrían presentarse condiciones de tormenta tropical en un plazo de 48 horas, a medida que el ciclón se acerque el sábado, pasando cerca o al norte de las Islas de Sotavento del Norte.

Por último, las autoridades locales instaron a la población a mantenerse informada, tomar precauciones y preparar planes de emergencia ante el inminente paso del huracán.

