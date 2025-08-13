Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a los galardonados con los Premios del Centro Kennedy de las Artes Escénicas.

A través de varios medios de comunicación se conoció que entre la lista de los galardonados están el actor Sylvester Stallone, la cantante Gloria Gaynor, la banda de rock Kiss, el actor Michael Crawford y el cantante George Strait.

🚨 @POTUS announces that he will be hosting the 2025 Kennedy Center Honors later this year in Washington, D.C. pic.twitter.com/IcHUjX40F8 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 13, 2025

Trump quien asistió al evento en la sede del Centro Kennedy, en Washington, adelantó que él mismo presentará la ceremonia de entrega, prevista para diciembre y transmitida por la cadena CBS.

The Kennedy Center is proud to announce our incredible lineup of 2025 Kennedy Center Honorees: •George Strait (@GeorgeStrait)

•Michael Crawford

•Sylvester Stallone (@TheSlyStallone)

•Gloria Gaynor (@GloriaGaynor)

•Kiss (@Kiss) Congratulations to our 48th Class! pic.twitter.com/y8iWt4U0Lq — The Kennedy Center (@kencen) August 13, 2025

Recordó los trabajos de Stallone

Durante el evento, el primer mandatario dedicó palabras especiales a Sylvester Stallone, a quien calificó como su “amigo” y “una leyenda de la gran pantalla”.

Ver más: Lady Gaga con 12 nominaciones lidera los Premios MTV Video Music Awards

De la misma manera, recordó su icónica interpretación en Rocky y afirmó que “nunca se le ha dado el crédito que merece por su talento”. También destacó que “no había nadie más que pudiera haber hecho esos papeles de la forma en que él lo hizo”.

Por otro lado, sostuvo que «hace unos meses, asumí la presidencia del Centro Kennedy y revertimos la situación por completo. Pusimos fin a la programación política progresista y estamos restaurando el Centro Kennedy como el principal espacio para las artes escénicas en todo el país y en todo el mundo».

.@POTUS: "A few short months ago, I became Chairman of the Kennedy Center, and we completely reversed it… We ended the Woke political programming and we're restoring the Kennedy Center as the premier venue for performing arts anywhere in the country — anywhere in the world." pic.twitter.com/ko7kmce3Ig — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 13, 2025

Por último, se conoció que la ceremonia de 2025 marcará así un nuevo capítulo para los premios, bajo el liderazgo directo del presidente Donald Trump.

Video: Medic Responde: Como actuar en Emergencias Domesticas.