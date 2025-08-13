Arrestan a tres miembros de la pandilla MS-13 en New York

Nueva York.– Tres miembros de la pandilla MS-13, fueron arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un operativo realizado en New York.

En un comunicado, indicaron que el procedimiento se realizó el viernes ocho de agosto en el condado Nassau, tras un operativo en conjunto con el FBI y la policía local.

Indicaron que los detenidos fueron identificados como Elías Wilfredo Serrano Bonilla de 21 años, de El Salvador, Edras Daniel Velásquez Girón 19 años, Honduras y Jeffrey Bladimir Valladares Archaga de 20 años, proveniente también de Honduras.

Señalaron que dos de los migrantes indocumentados ingresaron a Estados Unidos, por la frontera durante la administración de Joe Biden.

Tenían cargos de asesinatos

De la misma manera, reiteraron que los migrantes enfrentan múltiples cargos que incluyen intento de asesinato, agresión pandillera y posesión ilegal de armas.

“ICE ha presentado órdenes de detención migratoria contra los tres, quienes permanecerán bajo custodia hasta la resolución de sus procesos judiciales en New York”, destacó.

Al respecto, Todd M. Lyons, director interino de ICE señaló que “Estados Unidos ya no es un vertedero para delincuentes y pandilleros extranjeros”.

Por otro lado, subrayó que la agencia continuará persiguiendo a la MS-13 y otras organizaciones criminales que amenazan la seguridad del país.

