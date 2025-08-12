CBP reporta mínimo histórico: detenciones en la frontera sur caen un 92 %

Washington.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indicó que durante el mes de julio se registraron 4.601 detenciones en la frontera sur. Un 24 % menos que en junio y un 92 % menos que en julio de 2024.

En un comunicado, detalló que han contabilizado 24.628 detenciones en Estados Unidos. “El total mensual más bajo en la historia de la CBP por segundo mes consecutivo”.

Indicaron además sobre 6.177 detenciones de la Patrulla Fronteriza. Un 23 % menos que el mínimo histórico anterior de junio y un 90 % menos que en julio de 2024.

“Cero liberaciones bajo libertad condicional, frente a las 12,365 registradas en julio de 2024 bajo la administración anterior”, destacó.

Reiteran que recuperaron las fronteras

Por su parte, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Kristi Noem afirmó que “una vez más, se hizo historia. Esta es la frontera más segura que jamás ha existido. El presidente Donald J. Trump no solo gestionó la crisis, sino que la erradicó. Se acabaron las excusas”.

“Se acabaron las liberaciones. Hemos puesto a los cárteles a la defensiva y recuperado nuestra frontera”, destacó

Mientras que el comisionado de la CBP, Rodney Scott, acotó que “la CBP cerró los cruces ilegales nuevamente este mes, estableciendo récords de cumplimiento y recaudando miles de millones de dólares en aranceles. Así es como se ve hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande y seguro”.