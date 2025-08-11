Colisión vehicular fatal en la autopista W. John Belk

Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están investigando una colisión vehicular fatal que ocurrió en la autopista W. John Belk cerca de S. Church Street en Central Division.

El sábado 9 de agosto de 2025, a las 2:44 a. m., oficiales de Central Division respondieron a un llamado de servicio por un accidente con lesiones personales cerca de la cuadra 100 de la autopista W. John Belk. Al llegar, los oficiales localizaron un Honda Civic rojo de 2006 con graves daños en la parte delantera, con un solo conductor inconsciente, Peter Jacob Didier, de 32 años, y una Ford Explorer negra de 1996, con un solo conductor, Scott Brown, de 57 años, en los carriles en dirección sur de la autopista W. John Belk.

Brown fue trasladado al Atrium Health Main con lesiones leves. El Sr. Didier fue declarado muerto en el lugar por el equipo médico.

Los detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves, Búsqueda de la Escena del Crimen (CSS) y el Grupo de Trabajo DWI respondieron a la escena y comenzaron su investigación.

La investigación inicial indica que Didier estaba conduciendo en sentido contrario en la autopista W. John Belk en los carriles hacia el sur cuando chocó de frente contra el vehículo de Brown.

Se le realizó una prueba para ver si tenía alguna discapacidad y se determinó que no la tenía.

Además se desconoce si la velocidad o la discapacidad fueron factores que afectaron a Didier.

Autoridades notificaron el fallecimiento de Didier a los familiares más próximos.

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Cualquier testigo del accidente o cualquier persona que tenga información sobre él debe comunicarse con el detective Pressley al 704-432-2169 ext. 2. El público también puede dejar información anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600 , utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20250809-0244-01.

