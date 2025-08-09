Greensboro, NC – La madrugada del viernes 8 de agosto de 2025, la ciudad de Greensboro vivió momentos de tensión tras el reporte de un bebé desaparecido. A las 2:13 a.m., oficiales del Departamento de Policía de Greensboro acudieron inicialmente a Calumet Place y posteriormente a la cuadra 1300 de la Avenida Sykes para atender la emergencia.

Equipos del Departamento de Bomberos de Greensboro, Manejo de Emergencias del Condado de Guilford y personal de Servicios de Emergencia se sumaron de inmediato a las labores de búsqueda. Las autoridades activaron múltiples canales de comunicación para alertar a la comunidad, pidiendo colaboración y manteniendo la difusión constante de información sobre el menor.

Después de varias horas de intensa búsqueda, la calma volvió al vecindario. Alrededor de las 9:00 a.m., el bebé fue localizado sano y salvo en compañía de un residente cercano. Las autoridades confirmaron que no sufrió lesiones y recibió atención inmediata para garantizar su bienestar.

Las investigaciones llevaron a la detención de John Austin Jr., de 36 años, a quien las autoridades acusan de contribuir a la delincuencia de un menor o negligencia y de resistir, retrasar y obstruir una investigación. Austin se encuentra actualmente recluido en la cárcel del condado de Guilford. Las autoridades indicaron que el acusado mantenía una relación de conocimiento previo con el menor, aunque no especificaron la naturaleza del vínculo.

Este caso continúa bajo investigación, y los oficiales han señalado que no ofrecerán más detalles por el momento para no entorpecer el proceso. Sin embargo, el hallazgo del niño con buen estado de salud generó alivio en la comunidad, que permaneció atenta a cada actualización.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información adicional sobre el hecho, se comuniquen con Greensboro/Guilford Crime Stoppers al 336-373-1000. La colaboración comunitaria sigue siendo un pilar fundamental en la resolución de este tipo de casos, donde la rapidez y coordinación entre vecinos y cuerpos de seguridad puede marcar la diferencia.

El incidente recordó la importancia de mantener canales de alerta activos y de fortalecer la comunicación entre las autoridades y los residentes, especialmente en situaciones de riesgo que involucran a menores de edad. Aunque el caso sigue abierto, la prioridad inmediata de las autoridades y la comunidad se cumplió: encontrar al niño y garantizar su seguridad.

