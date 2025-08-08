Monroe, NC.- Tres personas fueron arrestadas en el Union County como resultado de una investigación liderada por múltiples agencias, tras una serie de tiroteos que estremecieron la comunidad de Wingate durante el mes de agosto. Las autoridades creen que los incidentes están relacionados con la actividad de pandillas locales.

El primer tiroteo ocurrió en Taylor Street, donde se dispararon numerosas balas contra una casa habitada. Pocos días después, un segundo ataque tuvo lugar en Neptuno Way, también en Wingate. En esta ocasión, los atacantes efectuaron aproximadamente 50 disparos contra otra residencia con personas en su interior. A pesar de la gravedad de los hechos, ningún ocupante resultó herido.

Desde el primer reporte, agentes del Departamento del Sheriff de Union County (UCSO) y la Policía de Monroe iniciaron una investigación exhaustiva. Con el apoyo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y del Buró de Investigación del Estado de Carolina del Norte (NCSBI), los equipos lograron identificar a tres sospechosos.

Los detectives detuvieron a Jaylen Richardson, de 19 años de edad, y a Jaden Satterfield, de 21, ambos residentes de Monroe. Un tercer sospechoso, menor de edad, también fue arrestado. Por tratarse de un menor, las autoridades no divulgaron su identidad.

A los tres se les imputan cargos graves, entre ellos intento de asesinato y tiroteo en una vivienda ocupada. Richardson permanece bajo custodia sin derecho a fianza en el Centro de Detención de Union County. Satterfield enfrenta una fianza de 1,1 millones de dólares. El menor arrestado está recluido en un centro de detención juvenil bajo una orden de custodia del Departamento de Justicia de Menores.

El sheriff Eddie Cathey reconoció el trabajo coordinado de todas las agencias involucradas. “La dedicación de nuestro personal y de los oficiales de Monroe, junto al respaldo de ATF y NCSBI, hizo posible estos arrestos que hoy traen más seguridad a nuestras calles”, afirmó.

Finalmente la investigación continúa. Las autoridades piden colaboración ciudadana y ponen a disposición los teléfonos (704) 283-3789 de la Oficina del Sheriff y (704) 283-5600 de Union County Crime Stoppers para aportar cualquier información relevante.

Video: Cifras de robos de vehículos continúan en aumento