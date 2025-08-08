Charlotte, NC.- Un robo a mano armada en South Blvd destapó más adelante una red de hurtos a comercios de vapeo. El primer robo conocido ocurrió el martes 8 de julio de 2025, a las 11:58 p. m., agentes de la División Westover del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) acudieron a un llamado por robo a mano armada en un comercio de la cuadra 7000 de South Blvd. Dos sospechosos se llevaron aproximadamente $1.300 en productos de CBD y tabaco, junto con $2.000 en efectivo.

Gracias a los testimonios obtenidos y a la revisión de las cámaras de seguridad, los detectives de la Unidad de Robos del CMPD vincularon a uno de los sospechosos con tres delitos similares cometidos desde mayo en establecimientos dedicados a la venta de productos de tabaco y vapeo, tanto en Westover Division como en la Central.

El 22 de julio, el Equipo de Detención de Delitos Violentos (VCAT) arrestó a Jordan Bernard Langford-Coker, de 18 años de edad. Ahora está acusado de dos cargos por robo con arma peligrosa, dos cargos por hurto menor y conspiración para cometer robo con arma peligrosa. Los informes asociados a estos hechos son: 20250522-1344-01, 20250609-1305-01, 20250618-2314-01 y 20250708-2358-02.

Detienen a entrenador de fútbol de escuela secundaria Kennedy por delitos contra menores

Mientras continúa la investigación en torno a estos robos, otro caso generó impacto en la comunidad. El miércoles 6 de agosto, agentes del VCAT detuvieron a Shymere Kavon Leroy Simms, de 22 años de edad, entrenador de fútbol de la escuela secundaria Kennedy, tras una investigación por delitos contra menores.

Simms, quien también había trabajado en la escuela secundaria Alexander Graham, enfrenta un cargo por abuso de poder con un estudiante. El CMPD mantiene abierta esta investigación. Para aportar datos, puede comunicarse con el detective Grigg al 704-432-8477 o enviar información anónima mediante Charlotte Crime Stoppers, al 704-334-1600, por la aplicación P3 Tips o a través de su sitio web. Este caso se encuentra bajo el informe 20250804-0801-02.

Investigan un homicidio por pelea

Finalmente, detectives de la Unidad de Homicidios investigan un asesinato ocurrido el jueves 7 de agosto, poco después de las 5:15 a. m., en la cuadra 10200 Reindeer Way Lane, North Division. La policía respondió a una pelea en la zona y encontró a una persona inconsciente con una herida de bala. A pesar de los esfuerzos médicos, la víctima falleció en el hospital.

La escena fue procesada por el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen, con la colaboración de personal de Operaciones del CMPD, Servicios para Víctimas, el Departamento de Bomberos de Charlotte y MEDIC. Quienes tengan información pueden contactar directamente al detective Barnett o usar los canales de Crime Stoppers. El número de informe de este caso es 20250807-0519-01.

El CMPD continúa trabajando para esclarecer estos casos y proteger a la comunidad, reafirmando su compromiso con la justicia y la seguridad pública.

