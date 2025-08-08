Consulado del Perú anuncia jornada especial en Charlotte

Charlotte, NC.- El Consulado General del Perú en Atlanta anunció la realización de un Consulado Itinerante extraordinario en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, el sábado 16 de agosto de 2025. Esta jornada estará dirigida exclusivamente a los ciudadanos peruanos que necesiten realizar trámites de DNI y pasaporte.

Esta actividad responde a la proximidad del cierre del padrón electoral, programado para el 12 de octubre de 2025, y forma parte de los esfuerzos desplegados por el Consulado para garantizar que la comunidad peruana en Carolina del Norte pueda participar en las próximas elecciones generales.

El operativo consular permitirá que los connacionales actualicen sus datos en el Documento Nacional de Identidad y gestionen la renovación o emisión de pasaportes, dos documentos clave para ejercer derechos civiles y cumplir con obligaciones legales.

Las personas interesadas deben solicitar su cita previamente completando el formulario oficial en línea, disponible en este enlace: https://forms.gle/eoq4qwMLdXdiHz7g9.

Cada cita será individual, por persona y por cada trámite. El consulado contactará directamente a quienes logren obtener un cupo para confirmar los detalles de su cita o coordinar ajustes. Sin cita confirmada, no se podrá brindar atención el día del evento.

El Consulado destacó que esta jornada busca facilitar el acceso a trámites oficiales a quienes residen lejos de su sede principal en Atlanta, ofreciendo una opción concreta para regularizar su documentación sin tener que desplazarse largas distancias.

Las autoridades consulares recomendaron revisar cuidadosamente la información solicitada en el formulario, ya que cualquier error podría afectar la programación de la cita. Además, instaron a los ciudadanos a no dejar estos trámites para último momento, especialmente considerando que el cierre del padrón electoral marcará un punto clave en el proceso de cara a los comicios generales.

Quienes necesiten más información o tengan consultas específicas pueden escribir al correo oficial del consulado: info@consulperuatlanta.com .

Además la convocatoria representa una oportunidad importante para la comunidad peruana de Charlotte y sus alrededores, en un contexto donde la documentación actualizada resulta fundamental no solo para votar, sino también para acceder a servicios esenciales, viajar o realizar gestiones legales.

Finalmente, el consulado agradeció la participación activa de la comunidad y reafirmó su compromiso de seguir acercando sus servicios a quienes residen fuera de su jurisdicción directa.

