Charlotte, NC.- El sábado 30 de agosto de 2025 a las 10:30 a.m. en The Independent Picture House ubicado en: 4237 Raleigh St, Charlotte, NC 28213, la ciudad se convierte en un espacio de encuentro, reflexión y arte con una nueva edición de la Serie de Cine de Impacto Comunitario, esta vez enfocada en las realidades y luchas de la inmigración. El evento, gratuito y abierto a todo público, propone una jornada cargada de historias que tocan el alma y abren la mente.

Desde las 10:30 de la mañana, la Feria de Recursos toma el protagonismo con información clave para la comunidad, acompañada por la música en vivo de La Brava, agrupación local que pone ritmo y emoción al arranque del día. Esta actividad se repetirá también al cierre, entre la 1:45 p.m. y las 2:45 p.m., reforzando el espacio como un punto de conexión entre organizaciones, familias y personas interesadas en causas sociales.

Lee también: 3 recomendaciones de cine gratuito

A las 11:30 a.m. comienza la proyección de una selección curada de cortometrajes, todos con un enfoque humano y profundo sobre la experiencia migrante. Entre las obras destacan Esperanza y Resistencia: 5 años de la Red de Migrantes de Carolina, Nadando con alas, ¡Kowloon!, Dejando Ikorodu en 1999, Lana y Nosotros éramos el escenario. Cada una ofrece una mirada única, ya sea desde la nostalgia, la lucha, el duelo o la esperanza.

El debate posterior, que tendrá lugar a la 1:15 p.m., reunirá voces clave en la conversación migratoria actual. Entre los invitados figuran Bryan Li, emprendedor y líder comunitario; Héctor Vaca Cruz, director de Justicia para Inmigrantes de Action NC; y los cineastas Roderico Y. Díaz y Emily Gibson Rhyne de Iximché Media. Las intervenciones prometen sumar perspectivas valiosas al análisis colectivo de las historias proyectadas.

Este encuentro no solo celebra el cine como medio de expresión, sino también como herramienta de transformación social. En cada relato y en cada intervención, se escuchan las voces de quienes han cruzado fronteras físicas y emocionales para construir una vida digna. La comunidad responde con presencia, diálogo y apoyo.

La Serie de Cine de Impacto Comunitario se reafirma como un puente entre culturas, generaciones e identidades, y este sábado, lo vuelve a demostrar con una propuesta vibrante, sensible y necesaria.

Video: “Cine en los Barrios” regresa con películas latinoamericanas gratis