Charlotte, NC.- Leo y Paola, una pareja colombiana que vivió los últimos años en Carolina del Norte, tomaron una de las decisiones más difíciles de su vida: Regresar a su país natal junto a su bebé de un año y medio. La razón que los impulsó no estuvo ligada al fracaso ni a la desesperanza, sino a la firme convicción de cuidar su bienestar emocional, la seguridad de su hijo y la unidad de su familia.

«Buscaron unos tres o cuatro diferentes abogados, preguntaron por la posibilidad de hacer una asilo pero no era posible para nosotros», le explicaron que solicitar asilo en EE.UU. no era recomendable ya que debían demostrar que no podían regresar ni a Brasil, donde tienen residencia, ni a Colombia, por lo que decidieron no mentir.

Durante su estancia en Estados Unidos, enfrentaron la realidad que viven miles de personas indocumentadas: El temor constante a una deportación, la falta de estabilidad legal y el riesgo de una separación familiar. Tras muchas noches de reflexión, decidieron no continuar bajo esa presión y optaron por construir una nueva etapa de sus vidas en su país de origen.

Leo y Paola no quieren regresar solos. Por lo que están pidiendo ayuda para poderse llevar a su tres gatos que los han acompañado durante este proceso. Una amiga cercana decidió abrir una cuenta para brindarles apoyo en esta etapa de transición, especialmente con los gastos que implica trasladar a sus mascotas de manera segura. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del enlace que ella ha difundido, con el objetivo de que esta familia complete su regreso sin contratiempos.

De acuerdo a la página de GoFundMe su donación se destinará directamente a:

Gastos de viaje para la familia.

Envío de pertenencias básicas a Colombia

Apoyo durante su transición a medida que se reasentan

Asegurarse de que el bebé Río tenga un entorno estable y amoroso.

Además de sus sueños, esta pareja llevan consigo las herramientas de trabajo que utilizaron para sostenerse dignamente durante su estancia en Norteamérica.

Quieren paz mental

Esta familia no parte con las manos vacías. Se llevan el aprendizaje de haber luchado lejos de casa, el orgullo de no haber renunciado a sus valores y la esperanza de comenzar de nuevo sin mirar atrás. “Cuando los padres comienzan a tener un estrés mental, tu no vas a criar una familia tranquilamente y responsable”, compartieron.

Esta historia representa a muchas familias que enfrentan en silencio los desafíos del sistema migratorio estadounidense. No todas las decisiones son públicas ni fáciles, pero algunas nacen del amor profundo por los hijos, la paz mental y la dignidad de vivir sin temor.

El regreso de Leo, Paola, su hijo y sus gatos es un recordatorio del valor que implica renunciar al “sueño americano” para recuperar algo aún más valioso: la tranquilidad y el derecho a vivir en libertad junto a los seres queridos.

Video: Deciden regresar a Colombia ante la incertidumbre migratoria en EE.UU.