Charlotte Knights cayó ante Durham Bulls en el tiempo extra

Charlotte, NC.- Los Charlotte Knights perdieron en entradas extra por segunda vez esta temporada el domingo 20 de julio por la noche, 10-7 a manos de los Durham Bulls. Charlotte tenía un récord de 5-1 en partidos que se fueron a entradas extra antes del domingo, pero los Bulls anotaron cuatro carreras en la parte alta de la décima para vencer a los Knights por 10-7.

Will Robertson making an immediate impact!

Knights are within a run at 6-5! pic.twitter.com/KlBzu4wLcO

— Charlotte Knights (@KnightsBaseball) July 20, 2025