Tiroteo en bar provoca arresto de guardia de seguridad

Fairmont, NC.- El domingo 6 de julio de 2025, se produjo un tiroteo en el que estuvo involucrado un empleado de seguridad en el bar 11 Eleven Lounge and Bar, ubicado en 111 West Thompson Street, Fairmont, NC.

Alcohol Law Enforcement, with assistance from Fairmont PD arrested a Fayetteville man who was involved in a shooting at a Fairmont bar earlier in July. A search of his home uncovered stolen weapons, tactical gear & a fake ID. #WeAreNCDPS

