Alcalde de New York lamentó la muerte del policía en tiroteo

New York.- El alcalde de New York, Eric Adams, lamentó la muerte de un oficial de la Policía de New York, que fue asesinado la tarde del lunes 28 de julio tras un tiroteo.

El suceso se registró en el centro de Manhattan, en donde también fallecieron cuatro personas por impactos de balas.

Officer Didarul Islam died as he lived, a hero and protector of New York City. We will never forget you. pic.twitter.com/vNYpjpNDTd — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) July 29, 2025

En la rueda de prensa, Adams, señaló que “cinco inocentes fueron baleados esta noche. Perdimos cuatro vidas en otro acto de violencia con armas de fuego sin sentido, incluyendo a un oficial miembro del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York”.

De la misma manera, en sus redes sociales, identificó al oficial como Didarul Islam. “Murió como vivió, un héroe y protector de la ciudad de Nueva York. Nunca lo olvidaremos”.

I’m on the way to the dignified transfer of fallen police officer Didarul Islam, who was killed in tonight’s senseless mass shooting in Midtown Manhattan. He put his life on the line for all of us and died a hero. He and his family are in my prayers tonight, and I’m praying for… pic.twitter.com/UMMZYjwfSi — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) July 29, 2025

“Nuestra ciudad también lamenta las otras tres vidas inocentes perdidas esta noche y reza por otra víctima inocente que lucha por su vida en estado crítico. Es impensable que nos hayan arrebatado a estas personas de forma tan aleatoria e insensata. Ellos y sus seres queridos están en nuestros corazones”, indicó en sus redes sociales.

El atacante después se suicidó

Sobre el suceso medios de comunicación identificaron al atacante como Shane Tamura, de 27 años, quien era de Nevada.

Trascendió que Tamura portaba un rifle y abrió fuego primero en unas oficinas del edificio de la calle 52 y Park Avenue. Luego subió a otro piso y disparó a otras personas. Finalmente subió al piso 33 y suicidó.

Es de mencionar, que el edificio en el que ocurrió el tiroteo se encuentran las principales firmas financieras de Estados Unidos, entre ellas la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Por último, el alcalde Adams anunció el martes 29 de julio que “como muestra de respeto a la memoria del oficial de policía de Nueva York Didarul Islam, quien murió en el cumplimiento del deber, y las múltiples víctimas del tiroteo masivo en Midtown Manhattan en 345 Park Avenue. He ordenado que todas las banderas en todos los edificios de la ciudad y las astas fijas en los cinco distritos se bajen a media asta hasta nuevo aviso”.

As a mark of respect for the memory of NYPD Officer Didarul Islam who died in the line of duty and the multiple victims of the mass shooting in Midtown Manhattan at 345 Park Avenue yesterday, I’ve ordered all flags on all city buildings and stationary flagstaffs throughout the… pic.twitter.com/EGHtafcrxt — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) July 29, 2025

