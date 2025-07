Raleigh, NC – El Senado estatal de Carolina del Norte se prepara para una jornada clave. El liderazgo republicano convocó una sesión con la intención de anular siete vetos del gobernador Josh Stein, entre ellos el correspondiente al controvertido proyecto de ley antiinmigrante SB 153, que plantea una colaboración más estrecha entre agencias estatales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

«La Cámara de Representantes de Carolina del Norte, con el voto de la legisladora demócrata Cunningham, decidió hoy anular el veto de propuesta antiinmigrante HB318», escribió El Pueblo en cuenta Facebook.

Phil Berger, líder republicano del Senado, cuestionó públicamente la postura del gobernador. “Al vetar estos proyectos de sentido común, Stein demuestra que está desconectado de las prioridades de los habitantes del estado”, expresó en un comunicado. Berger también anunció que el Senado actuará sobre cualquier veto que la Cámara de Representantes logre anular.

Entre los proyectos vetados se encuentra también la HB 318, otra propuesta antiinmigrante. Su discusión está en la agenda del mismo día, aunque el representante republicano Destin Hall, presidente de la Cámara, no confirmó si se votará ese martes. “Estamos con Trump, no con la izquierda radical. Próximamente se anulará el veto”, escribió Hall en su cuenta de X.

🚨The House just voted to override @NC_Governor’s veto of HB 318. NC sheriffs MUST cooperate with ICE.

No more sanctuary for criminal illegal aliens. We’re putting public safety first.

— Speaker Destin Hall (@ncspeakerhall) July 29, 2025