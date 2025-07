Roy Cooper se prepara para competir por el Senado de EE.UU.

Raleigh, NC.- El exgobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, anunció su candidatura al Senado de Estados Unidos por su estado natal. Lo hizo de manera formal a través de NC Democratic Party, posicionándose como el principal contendiente dentro del Partido Demócrata.

It’s official: Roy Cooper has announced his candidacy for US Senate! pic.twitter.com/Aivfo9ozhn

— NC Democratic Party (@NCDemParty) July 28, 2025