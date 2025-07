Charlotte, NC.- Una escena fuera de lo común sorprendió al propietario de un restaurante en la zona de Steele Creek, en Charlotte, cuando llegó a su local y notó señales claras de que algo no estaba bien. Al ingresar, encontró varios objetos fuera de lugar y el sistema de aire acondicionado completamente dañado. Lo que parecía un problema técnico, resultó ser un intento de robo frustrado.

A local restaurant owner in the Steele Creek Division recently discovered and detained a suspected thief on the roof of his business after arriving to find items in suspicious disarray and a broken AC unit. With assistance from CFD, officers were able to arrest the suspect… pic.twitter.com/dvrsY9z7VO

— CMPD News (@CMPD) July 24, 2025