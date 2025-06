Los Dodgers denegaron la entrada a agentes de ICE a su estadio

Los Ángeles. – Una situación irregular se registró el jueves 19 de junio cuando le denegaron la entrada a los agentes del Servicio de Inmigración y control de Aduanas (ICE) al estadio Los Dodgers.

A través de una publicación en la cuenta de la red social X de Los Dodgers, indicaron que “esta mañana, agentes de ICE llegaron al Dodger Stadium y solicitaron permiso para acceder a los estacionamientos”.

This morning, ICE agents came to Dodger Stadium and requested permission to access the parking lots. They were denied entry to the grounds by the organization. Tonight’s game will be played as scheduled.

“La organización les negó la entrada. El partido de esta noche se jugará según lo programado”, acotó.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también utilizó su cuenta en la red social X para desmentir la información, en la que señaló “esto no tenía nada que ver con los Dodgers”.

“Los vehículos de CBP estuvieron en el estacionamiento del estadio muy brevemente, sin relación con ninguna operación o control”, acotó el DHS.

