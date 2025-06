Trump buscará proteger a los migrantes que trabajen en la agricultura y hoteles

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, destacó que busca “hacer algo” para proteger a los migrantes que trabajan en la agricultura y hoteles en Estados Unidos.

Así lo dio a conocer, durante una rueda de prensa desde la Casa Blanca en la que destacó que «nuestros agricultores se están viendo muy perjudicados porque, ya sabes, tienen muy buenos trabajadores. Han trabajado para ellos durante 20 años. No son estadounidenses. Pero han resultado ser geniales, y vamos a tener que hacer algo al respecto».

Asimismo, en sus redes sociales señaló que “nuestros agricultores y la gente del sector hotelero y de ocio han estado afirmando que nuestra agresiva política migratoria les está quitando excelentes trabajadores con amplia experiencia, y que esos empleos son casi imposibles de reemplazar”.

Donald J. Trump Truth Social 06.12.25 09:43 AM EST

— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 12, 2025