Declaran toque de queda nocturno en Los Ángeles

Los Ángeles.- La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró toque de queda en horario nocturno, tras las fuertes protestas registradas en los últimos días en la ciudad, tras las redadas migratorias.

En una rueda de prensa Bass, sostuvo que «he declarado emergencia local y decretado un toque de queda en el centro de Los Ángeles para detener el vandalismo y parar los saqueos».

Damage to our city will not be tolerated and individuals will be prosecuted. pic.twitter.com/8G60UzOE7S

Violence and looting undermines our focus to protect families and leads to chaos.

En este sentido, detalló que la medida entró en vigor a partir de las 8:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana del miércoles 11 de junio.

De la misma manera, destacó que el toque de queda abarca aproximadamente un área de 2.5 kilómetros cuadrados.

Por otro lado, la alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles indicó a los periodistas que la medida de seguridad se extenderá por varios días.

«El toque de queda ha sido considerado durante varios días, pero claramente, después de la violencia que tuvo lugar anoche (lunes 9 de junio). 23 negocios saqueados, y ya sólo ante la naturaleza extensa y generalizada del vandalismo. Llegamos a un punto de inflexión y declaramos el estado de emergencia y pedimos el toque de queda», destacó.

I issued a curfew starting tonight at 8pm for Downtown Los Angeles to stop bad actors who are taking advantage of the President's chaotic escalation.

If you do not live or work in Downtown L.A., avoid the area.

Law enforcement will arrest individuals who break the curfew, and…

— Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) June 11, 2025