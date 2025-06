Trump advierte invocar la Ley de Insurreción por protestas en Los Ángeles

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump advirtió que estaría analizando invocar la Ley de Insurrección con el objetivo de acabar las protestas registradas en la ciudad de Los Ángeles.

Desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, señaló que “si hay una insurrección, sin duda la invocaría. Ya veremos. Pero les puedo decir que anoche fue terrible. La noche anterior también fue terrible”.

.@POTUS on the rioting in Los Angeles: "If there's an insurrection, I would certainly invoke it… If we didn't get involved, right now Los Angeles would be burning just like it was burning a number of months ago… We are not playing around." pic.twitter.com/UAGSJKSDuI

