Artistas rechazan redadas contra los migrantes en EE.UU.

Los Ángeles.- Diversos artistas han rechazado las redadas migratorias que han realizado los agentes federales en Estados Unidos, especialmente la que realizaron en la ciudad de Los Ángeles.

Entre los más destacado se encuentra la de la actriz estadounidense Eva Longoria, quien a través de un video publicado en sus redes sociales manifestó su consternación por las detenciones que ha realizado agentes federales contra los migrantes en Estados Unidos.

“Cada vez que quiero grabar un mensaje, me pongo a llorar. Estos operativos están ocurriendo incluso en eventos familiares como fiestas infantiles o graduaciones escolares”, destacó.

De la misma manera, rechazó que “varios menores han sido separados de sus padres y permanecen retenidos desde hace semanas».

“Es tan inhumano… cuesta ver estas imágenes, cuesta procesarlas. Me cuesta creer que esto esté pasando en todo el país. No se siente como algo que pertenezca a lo que somos”, afirmó la actriz.

Por su parte, la actriz Kim Kardashian calificó de “inhumanas”, las redadas de migrantes que están realizando los agentes del Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE).

A través de un video publicado en sus redes sociales, manifestó la contribución que han realizado muchos migrantes para la sociedad estadounidense. Por lo que pidió “no ignorar” las injusticias.

“Cuanto nos dicen que el ICE existe para mantener nuestro país seguro y deportar a criminales violentos, está bien. Pero cuando vemos a gente inocente y trabajadora siendo arrancada de sus familias de maneras inhumanas, tenemos que levantar la voz”, afirmó Kardashian.

Por último, destacó que “no podemos hacer la vista gorda cuando el miedo y la injusticia impiden a la gente vivir sus vidas de manera libre y segura. Tiene que haber una vía mejor”.

Kim Kardashian speaks up against the ICE raids in Los Angeles:

“When we witness innocent, hardworking people being ripped from their families in inhumane ways, we have to speak up. We have to do what's right.” pic.twitter.com/p4t4qQLigt

— Pop Crave (@PopCrave) June 11, 2025