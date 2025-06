Trump envió otro lote de Guardias Nacionales a Los Ángeles

Los Ángeles.- Tras la continuas de las protestas de migrantes en la ciudad de Los Ángeles, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el envió de otros 2.000 funcionarios de la Guardia Nacional.

Así lo dio a conocer el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en su cuenta en la red social X, en la que detalló que “por orden del Presidente, el Departamento de Defensa está movilizando 2.000 guardias nacionales de California adicionales. Que serán llamados al servicio federal para apoyar a ICE y permitir que los agentes del orden público federal realicen sus tareas de manera segura”.

At the order of the President, the Department of Defense is mobilizing an additional 2,000 California National Guard to be called into federal service to support ICE & to enable federal law-enforcement officers to safely conduct their duties.

De la misma manera, el presidente Trump, en sus redes sociales, destacó que “si no hubiera ENVIADO TROPAS a Los Ángeles las últimas tres noches, esa ciudad, otrora hermosa y grandiosa, estaría ardiendo ahora mismo, como 25.000 casas que se quemaron en Los Ángeles por culpa de un gobernador y un alcalde incompetentes».

“Por cierto, el proceso de permisos federales, mucho más difícil, lento y estricto, está prácticamente terminado para estas casas, mientras que los sencillos permisos municipales y estatales están desastrosamente maltratados y ¡MUY ATRASADOS! Son un desastre total, y lo seguirán siendo por mucho tiempo. La gente quiere reconstruir sus casas. ¡Llamen a su gobernador y alcalde incompetentes! ¡Los permisos federales ya están terminados!”, afirmó Trump.

If I didn’t “SEND IN THE TROOPS” to Los Angeles the last three nights, that once beautiful and great City would be burning to the ground right now, much like 25,000 houses burned to the ground in L.A. due to an incompetent…

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, rechazó las acciones que ha tomado el gobierno de Trump para detener a las protestas contra los migrantes.

“El Secretario de Defensa está desplegándolos ilegalmente en las calles estadounidenses para que Trump pueda tener un tema de conversación en su desfile este fin de semana. Es un abuso flagrante de poder”, afirmó Newsom en su cuenta en la red social X.

U.S. Marines serve a valuable purpose for this country — defending democracy. They are not political pawns.

The Secretary of Defense is illegally deploying them onto American streets so Trump can have a talking point at his parade this weekend.

It’s a blatant abuse of power.…

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 10, 2025