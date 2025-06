Trump rechaza protestas de inmigrantes en Los Ángeles

Los Ángeles.- Tras las fuertes protestas registradas en los últimos días en la ciudad de Los Ángeles, por las redadas migratorias, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rechazó las acciones vandálicas que se han registrado en diversas localidades.

El primer mandatario, el día sábado 9 de junio envió 2.000 agentes de la Guardia Nacional, para controlar las protestas que se estaban realizando en la ciudad, específicamente, en el edificio federal, en donde el viernes 6 de junio se ejecutaron fuertes protestas.

A través de sus redes sociales, Trump agradeció el trabajo que han realizado los agentes militares en las últimas horas en la ciudad. Además, criticó, “las pocas acciones que han realizado el gobernador de California, Gavin Newsom y la alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles, Karen Bass”.

“El gobernador Gavin Newscum y el alcalde Bass deberían disculparse con el pueblo de Los Ángeles por el pésimo trabajo que han realizado, incluyendo los disturbios en Los Ángeles. No son manifestantes, son alborotadores e insurrectos. Recuerden: ¡SIN MASCARILLAS!”, afirmó Trump.

Governor Gavin Newscum and “Mayor” Bass should apologize to the people of Los Angeles for the absolutely horrible job that they have done, and this now includes the ongoing L.A. riots. These are not protesters, they are…

Ver más: Agentes migratorios realizaron redadas en Los Ángeles

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, en una reciente entrevista, criticó al gobernador Newsom, afirmando que si “estuviera haciendo su trabajo, nuestros agentes de ICE no resultarían heridos ni atacados mientras hacen su trabajo y llevan a cabo la aplicación de las leyes de inmigración”.

If @GavinNewsom was doing his job our ICE agents would not be injured and attacked while doing their jobs and carrying out immigration enforcement.

Under the leadership of @POTUS Trump we will put the safety of American citizens FIRST not these criminal illegal aliens that… pic.twitter.com/XWK1EtsXKI

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) June 8, 2025