Charlotte, NC.- La emoción por la Copa Mundial de Clubes de la FIFA™ 2025 sigue creciendo y Estados Unidos ya se prepara para recibir a los mejores equipos del mundo. Con la llegada inminente de los 32 clubes participantes, la FIFA confirmó los 34 campamentos base donde entrenarán jugadores y técnicos antes y durante la fase de grupos del torneo inaugural: uno de ellos el AHPP.

We are excited to welcome Ulsan HD FC, five-time @kleague champions, to our 𝐬𝐨𝐜𝐜𝐞𝐫 𝐜𝐢𝐭𝐲 for the FIFA Club World Cup!https://t.co/dkpXqZfwtv

— Charlotte FC (@CharlotteFC) June 3, 2025