Decenas de heridos por atropello masivo en Liverpool

Liverpool.- La pequeña localidad de Liverpool en Reino Unido, se encuentra consternada, tras el atropello masivo que se registró durante las celebraciones por el título del Liverpool en la Premier League.

Medios de comunicación indicaron que el suceso el lunes 26 de mayo, cuando un hombre sorpresivamente atropelló a un grupo de personas, dejando como saldo a 27 personas heridas, entre ellas varios niños.

En rueda de prensa, el alcalde de Liverpool, Steve Rotheram, indicó que cuatro personas, entre ellos, un menor de edad, actualmente se encuentran en estado critico en los hospitales de la localidad.

Asimismo, el primer ministro británico, Keir Starmer, manifestó su impacto al conocer la noticia. “Las escenas en Liverpool son espantosas, mis pensamientos están con los heridos o afectados”, escribió en sus redes sociales.

The scenes in Liverpool are appalling — my thoughts are with all those injured or affected.

I want to thank the police and emergency services for their swift and ongoing response to this shocking incident.

I’m being kept updated on developments and ask that we give the police…

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 26, 2025