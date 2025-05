Liberan a joven mexicana arrestada por error en Georgia

Georgia.- Una joven migrante de nacionalidad mexicana fue liberada tras ser arrestada por error por funcionarios policiales en la ciudad de Dalton en Georgia.

A través de varios medios de comunicación se conoció sobre el caso de la mexicana identificada como Ximena Arias Cristóbal de 19 años, quien había fue acusada de una infracción de tráfico que no cometió.

BREAKING: Dalton Police have dismissed charges against local college student Ximena Arias. After reviewing footage, they realized Arias was not driving the vehicle police intended to pull over. She still remains in ICE custody.

Las autoridades reportaron el caso al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el cual hizo la detención de la joves. Sin embargo, luego las autoridades policiales de Dalton, Georgia, reconocieron que fue un error, pero se negó a liberarla debido a su estatus migratorio.

De la misa manera, se conoció que el miércoles 21 de mayo, un juez federal otorgó a Ximena la libertad bajo fianza, permitiéndole reunirse con su familia.

Al respecto, el abogado de la joven mexicana, Dustin Baxter, confirmó que el juez determinó que Ximena no representa un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad.

NEWS — Officials in Dalton, Georgia are dismissing the traffic violations that led ICE to arrest 19-year-old Ximena Arias Cristobal, who came to the US when she was 4.

Officials discovered the officer stopped the wrong vehicle.

She remains in ICE detention, facing deportation. pic.twitter.com/m2cYuAGjTU

— Camilo Montoya-Galvez (@camiloreports) May 12, 2025