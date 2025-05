Canales: Pros y contras de jugar dos veces contra Tampa Bay

Charlotte, NC.- Como entrenador en jefe, Dave Canales no se permite el lujo de reflexionar mucho durante un partido. Puede que haya un momento antes del partido de la semana 17 de los Carolina Panthers contra los Seattle Seahawks en el que Canales no pueda evitar pensar en su primer trabajo en la NFL y dónde pasó 12 años.

Dave Canales on pros and cons of playing Tampa Bay twice at end of seasonhttps://t.co/uRopo1yGIq

— Carolina Panthers (@Panthers) May 19, 2025