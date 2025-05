Los problemas de posición de puntuación acechan a los Knights

Charlotte, NC.- Los Charlotte Knights sufrieron una derrota por blanqueada de 6-0 el domingo por la tarde ante los Gwinnett Stripers. Los Knights se fueron de 1-15 con corredores en posición de anotar, dejaron a 12 corredores en base y sufrieron su tercera derrota por blanqueada de la temporada.

Lee también:

Going for the Series Win today! Knights Starters ⬇️ pic.twitter.com/FTazEM21Li

— Charlotte Knights (@KnightsBaseball) May 18, 2025