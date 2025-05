Charlotte, NC.- Charlotte se convierte nuevamente en el epicentro del golf mundial al recibir, por segunda vez, el prestigioso PGA Championship, uno de los cuatro torneos más importantes del calendario profesional. La competencia reúne a los mejores jugadores del mundo y promete no solo emociones deportivas, sino también un impacto económico significativo para Carolina del Norte.

El gobernador Josh Stein expresó su entusiasmo ante la llegada del torneo, destacando su relevancia tanto para la cultura como para la economía del estado. “El golf representa una parte importante de nuestra identidad y aporta mucho a nuestras comunidades”, afirmó. También celebró el hecho de que Charlotte vuelva a ser la sede de este evento de alto perfil. “Espero que se repita en los próximos años”, agregó.

⛳️ Golf is an important part of North Carolina’s culture and economy. I'm excited for Charlotte to host the @PGAChampionship for the second time and hopefully more in the years to come. The tournament should generate more than $100M in economic activity for the region. And by the… pic.twitter.com/sSufr7ESMZ

— Governor Josh Stein (@NC_Governor) May 16, 2025