Charlotte FC cae en Columbus

Charlotte, NC.- Otra noche frustrante para la Corona. Hubo momentos de juego prometedor para Charlotte FC. Pero durante la mayor parte del partido, el Columbus Crew fue el Columbus Crew. Dominaron el balón, jugaron con precisión, crearon ocasiones y las concretaron.

Taking his place on the backline ⚔️

A Black & Blue debut for Jahkeele Marshall-Rutty pic.twitter.com/YFnBm8M3Qt

— Charlotte FC (@CharlotteFC) May 5, 2025