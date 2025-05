Arrestan a una ecuatoriana por permitir que abusarán sexualmente de su hija

New York.- Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) logró el arresto de una migrante ecuatoriana por permitir que abusaran sexualmente de su hija.

A través de un comunicado de prensa, las autoridades policiales identificaron a la detenida como Marcia Lorena Bueno Guartatanga de 38 años de edad, quien se encontraba indocumentada en la ciudad de New York.

Explicaron que el arresto se realizó el jueves 1 de mayo, y tras ser verificada hallaron que la ecuatoriana “tiene condenas penales por haber actuado de manera que lesionara a una menor al permitir que su esposo abusar sexualmente de su hija”.

“Bueno ingresó a Estados Unidos en una fecha y lugar desconocidos sin autorización de un funcionario de inmigración ni permiso de entrada. El 8 de octubre de 2022, fue condenada por un acto de agresión contra una menor de 17 años y por obstaculizar el proceso penal en White Plains. Fue sentenciada a 95 días de prisión y tres años de libertad condicional. Fue arrestada y acusada formalmente por permitir que su esposo abusar sexualmente de su hija”, destacó el escrito.

En espera del proceso de deportación

Al respecto, William P. Joyce, director interino de la Oficina Local de Operaciones de Detención y Deportación de ICE en la ciudad de New York, señaló que “ya sea perpetrador, conspirador o facilitador, las acciones depravadas y depredadoras contra menores no deben ser toleradas por el público y no serán toleradas por esta oficina local. Lo que hace esta situación aún más incomprensible es el papel de la madre en la victimización de su hija”.

“ICE mantiene su compromiso de priorizar la seguridad pública mediante el arresto y la deportación de extranjeros que violan a menores de la manera más aberrante”, afirmó.

Por último, indicaron que la migrante ecuatoriana se encuentra detenida por el ICE a la espera de su proceso de deportación.

