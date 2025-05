Lipcius y Narvaez ambos jonronean en la victoria de los Knights

Charlotte, NC.- Los Charlotte Knights rindieron homenaje a la antigua identidad de los Charlotte O’s el jueves 1 de mayo por la noche contra los Norfolk Tides, actuales afiliados de los Baltimore Orioles. Los Knights tomaron una ventaja temprana y no miraron atrás. Charlotte logró su séptima victoria consecutiva con un marcador final de 7-4.

Dan Altavilla earned his 4th save of the season tonight, an International League high!

He caught up with @SmithKendall__ after the Knights 7th straight win! pic.twitter.com/WhnXHY83wd

— Charlotte Knights (@KnightsBaseball) May 2, 2025