Charlotte, NC.- La cantautora de pop latino de Barranquilla, Shakira estará en Charlotte como parte de su gira «Las Mujeres ya no lloran Tour» el 13 de mayo a las 7:30 p.m. y aún puede conseguir entradas para disfrutar de este inolvidable show en el Bank Of America Stadium que podría recibir hasta 75.000 personas, reflejo de la popularidad de la intérprete de «Soltera».

Boston and Charlotte, get ready! The one and only @wyclef will be opening the shows. Can’t wait to sing with my longtime friend. Get your tickets now!https://t.co/L1oG7IDSWB pic.twitter.com/m8Nx7icOKI

— Shakira (@shakira) April 10, 2025