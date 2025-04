Charlotte, NC.- El fiscal de EE. UU. Russ Ferguson anunció que en abril la Fiscalía de EE. UU. acusó varios hispanos que suman 11 personas ​​de cargos criminales relacionados con delitos con armas de fuego y violaciones relacionadas con inmigración como parte de la Operación Take Back America, una iniciativa nacional para repeler la invasión de inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (TCO, por sus siglas en inglés) y proteger a nuestras comunidades de los perpetradores de delitos violentos.

Operation Take Back America leads to criminal charges against multiple defendants for firearms offenses & immigration-related violations.

