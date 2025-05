Jueza federal prohibió a la Patrulla Fronteriza arrestar a migrantes sospechosos

California.- Una jueza federal prohibió a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, arrestar en California a migrantes sospechosos que vivan indocumentados que tengan una orden judicial.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la medida fue dictaminada por la magistrada Jennifer L. Thurston, quien detalló que los agentes migratorios solamente podrán detener cuando tengan una orden judicial o una razón para creer que podrían huir antes de obtener una orden judicial.

🧵 California district judge Jennifer L. Thurston told Border Patrol they can’t arrest illegal aliens without a warrant, even though federal law says they can.

This is how a country gets erased from the inside… one court ruling at a time.

— Hank™ (@HANKonX) April 30, 2025