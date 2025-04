Presidentes de todo el mundo lamentan la muerte del papa Francisco

Vaticano.- Presidentes de varios países se pronunciaron tras la muerte del papa Francisco, quien murió a los 88 años la mañana del lunes 21 de abril en el Vaticano.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron publicó una reciente imagen con el papa Francisco, en la que destacó que “desde Buenos Aires a Roma, el Papa Francisco quiso que la Iglesia lleve alegría y esperanza a los más pobres. Que una a las personas entre sí y con la naturaleza. Que esta esperanza se eleve continuamente más allá de él”.

Asimismo, el presidente de Argentina, Javier Milei, país de donde es el papa Francisco, sostuvo en sus redes sociales “con profundo dolor me entero esta triste mañana que el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí”.

“Como Presidente, como argentino y, fundamentalmente, como un hombre de Fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia”, afirmó Milei.

Asimismo, el gobierno argentino decretó siete días de duelo en el país, tras la muerte de Jorge Mario Bergoglio.

Por otro lado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en sus redes sociales afirmó que “millones de personas en todo el mundo lloran la trágica noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Su vida estuvo dedicada a Dios, a la humanidad y a la Iglesia”.

Millions of people around the world are mourning the tragic news of Pope Francis’s passing. His life was devoted to God, to people, and to the Church.

He knew how to give hope, ease suffering through prayer, and foster unity. He prayed for peace in Ukraine and for Ukrainians. We… pic.twitter.com/Ww6NtsbWWS

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 21, 2025