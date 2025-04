Donald Trump recibió a Bukele en la Casa Blanca

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump recibió el lunes 14 de abril a su homólogo salvadoreño Nayib Bukele en la Casa Blanca.

El encuentro se realizó en el Despacho Oval en el que estuvieron el vicepresidente JD Vance, conjuntamente con el secretario de Estado, Marco Rubio, y la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristy Noem.

President Trump meets with President @NayibBukele. "We had an administration that allowed people to come in freely into our country… from all over… they came from the gangs of Venezuela… it's a sin what they did, and you are helping us out, and we appreciate it." – @POTUS pic.twitter.com/Z3HpmjJxlq — The White House (@WhiteHouse) April 14, 2025

Durante la reunión el primer mandatario estadounidense, afirmó que ”tengo una excelente relación con este hombre. Tengo la mejor relación con él Lo conozco desde muy joven. De hecho, parecías un adolescente… Ha crecido bien en los últimos cinco años”, refiriéndose a Bukele.

.@POTUS to @nayibbukele: "I have a great relationship with this man. I have the best relationship with him… I've known him since he was a very young man… In fact, you sort of looked like a teenager… He grew up well in the last five years." 🤣 pic.twitter.com/CL1JWUiNkB — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 14, 2025

De la misma manera, sostuvo que «pasó algo terrible. Teníamos un gobierno que permitía la entrada libre de gente a nuestro país de todo el mundo venían de las pandillas de Venezuela. Es un pecado lo que hicieron, y ustedes nos están ayudando, y lo agradecemos.»

Por su parte, el presidente salvadoreño, reiteró su apoyo para luchar contra el “crimen y el terrorismo” en Estados Unidos.

.@POTUS: "We had a terrible thing happen. We had an administration that allowed people to come in freely into our country… from all over the world… they came from the gangs of Venezuela… it's a sin what they did, and you are helping us out, and we appreciate it." pic.twitter.com/AOtfF9rVWW — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 14, 2025

“Estamos deseando ayudar. Sabemos que tienen un problema con el crimen, un problema de terrorismo, y que necesitan ayuda. Somos un país pequeño, pero si podemos ayudar, lo haremos”.

Ver más: Trump analiza un alivio migratorio para extranjeros que trabajen en los campos

Bukele no devolverá al salvadoreño enviado por error

Por otro lado, medios de comunicación destacaron que durante el encuentro Bukele aclaró que no devolverá a Estados Unidos al migrante salvadoreño enviado por error a la megacárcel del país centroamericano porque es un “terrorista”.

“Por supuesto que no voy a hacerlo. ¿Cómo voy a enviar a un terrorista a Estados Unidos.No lo voy a liberar. No nos gusta liberar a terroristas en nuestro país”, reiteró Bukele.

Por último, Trump envió un saludo al “pueblo de El Salvador y decirles que tienen un presidente increíble». Mientras que Bukele destacó que “de hecho, convertimos la capital mundial del asesinato en el país más seguro del hemisferio occidental… Liberamos a millones».

.@POTUS: "I want to just say hello to the people of El Salvador and say they have one hell of a President."@nayibbukele: "We actually turned the 'murder capital of the world' — into the safest country in the western hemisphere… We liberated millions." pic.twitter.com/npiVZNoFWn — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 14, 2025

Video: Niños migrantes quedarán solos ante el sistema legal