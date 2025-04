Tres muertos al caer una avioneta en Boca Ratón

Boca Ratón.- Tres personas fallecieron la mañana del viernes 11 de abril, luego de que una avioneta se estrellara en una transitada calle de la ciudad de Boca Ratón, al sur de Florida.

Autoridades policiales, indicaron que el suceso se registró alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando la aeronave se estrelló cerca del aeropuerto de Boca Ratón, lo que originó un incendio en los alrededores del lugar.

Road closures in the area until further notice: • Military Trail from Butts Rd and NW 19th Street • I-95 ramps to westbound Glades Rd…

Update 1:40pm – View press conference on this morning's small plane crash in Boca Raton from Boca Fire Rescue. https://t.co/MLOH3PlD3p …

Asimismo, medios locales indicaron que el avión era un Cessna 310R y se dirigía a Tallahassee. Sin embargo, al parecer dio unas vueltas en el aire para regresar al aeropuerto de Boca Ratón y cayó.

Autoridades policiales indicaron que las tres personas que iban a bordo de la avioneta fallecieron inmediatamente. Mientras que otra persona que se encontraba en tierra resultó herido y trasladado a un hospital cercano.

Tras el incidente aéreo, autoridades de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) anunciaron las investigaciones sobre el incidente que se registró en menos de 24 horas, cuando un helicóptero cayó en New York dejando como saldo seis personas muertas.

